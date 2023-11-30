Фотоальбомы о Крыме и Донбассе пополнили фонд Президентской библиотеки

Информационный портал Президентской библиотеки пополнился фотоальбомами о жизни в Севастополе, Крыму и на новых регионах России.

Ростовский фотожурналист Сергей Венявский передал в фонд библиотеки работы, которые стали основой двух тематических фотовыставок, экспонировавшихся на освобожденных территориях, а также в Москве и городах Ростовской области, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки. Подборка фотографий «Крым. Новороссия. Россия» рассказывает о возрождении мирной жизни в Запорожской и Херсонской областях. Репортажные фотографии сделаны в период с 2022 по 2023 годы в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, Херсоне и Геническе. В этом же фотоальбоме представлены фотографии, посвященные Севастополю и Крыму.

Вторая выставка «Донбасс казачий» включает снимки С.Венявского, сделанные в разное время года в ходе поездок по городам Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик. Фотографии передают историческое единство культур, традиций, религии и ментальности жителей соседних регионов.

Кроме этого осенью на портале Президентской библиотеки появились коллекции, посвященные новым регионам России: «Херсонская область: страницы истории», «Запорожская область: страницы истории», «Луганская Народная республика: страницы истории», «Донецкая Народная республика: страницы истории».

В коллекции о Херсонской области представлены документы ключевых исторических событий, которые связывают регион с правлением русских императоров, начиная с царствования Екатерины Великой и заканчивая последним представителем династии — Николаем II.

Исторические материалы, рассказывающие об истории Запорожского войска и занимавших приазовские земли в нижнем течении реки Днепра запорожских казаков, которые после успешных русско-турецких войн и ликвидации Крымского ханства вошли в 1783 году в состав Российской империи, можно найти в коллекции «Запорожская область: страницы истории».

В коллекцию о Луганской области отдельными разделами вошли собрания материалов об известных луганчанах: авторе Толкового словаря великорусского языка Владимире Дале, военном и государственном советском деятеле КлиментеВорошилове, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, летчике Николае Гастелло, и других.

Наибольшее число работ в коллекции о Донецкой республике посвящено угольной промышленности региона. Представлена переписка Министерства торговли и промышленности, Министерства путей сообщения, сведения о железных дорогах.