Дорога в Угольную бухту может обвалиться

На следующий день после урагана, бушевавшего в ночь на 27 ноября, активисты ул.Адм.Макарова обнаружили на дороге, ведущей к Угольной пристани, опасный разлом.

По словам общественников, дело серьезное, отмахнуться от проблем не получиться.

— Там дорожное полотно весит в воздухе. Море разбило часть опорной стены, разделяющей береговую полосу между пляжем «Ушакова балка» и Угольной бухтой, и теперь оползень больше ничего не сдерживает. На самом деле полдороги может обломиться и рухнуть, — рассказала «Севастопольской газете» общественница Дина Мащенко.

Нужно отметить, что шторм не пощадил как набережную пляжа, так и причалы Угольной бухты.

Местные жители уверены, что возникшая на дороге трещина, плохой знак: еще несколько дней непогоды и «спящие оползни» в этом районе активизируются.

Вот уже несколько лет жители улиц адм.Макарова, Хрулева, I-я Бастионная просят власти обратить внимание на проблемы микрорайона, прекратить многоэтажное строительство на обвалоопасных склонах, правильно организовать ливнеотводы, укрепить подпорные стены. Они опасаются, что однажды их дома рухнут в балку на стратегические железнодорожные пути.

И хотя в Севприроднадзоре утверждают, что домам на ул.Макарова и прилегающих территориях оползень не угрожает, у местных жителей есть результаты геологических исследований, которые говорят обратное. Они ссылаются на выводы ООО «Алсион Технологии», которое в октябре 2019 года выполняло госконтракт по мониторингу геоэкологических процессов на территории Севастополя. В том числе специалисты обследовали территории в районе Ушаковой балки, о чем сообщили в своем отчете: «в радиусе 700 метров от дома №7 по ул.Адмирала Макарова известны по крайней мере четыре оползня, возникшие в разное время: № 933 ул. Тоннельная; №1055 1-й Бастион; №1072 Угольная пристань; №924 склон в 100 м на северо-восток от д.11 по ул. Адм.Макарова».

Тогда в ходе плановых инженерно-геологических обследований территории на придомовой территории домов 1, 7, 11 по ул.Адм.Макарова и на нижележащем склоне признаков оползня компания «Алсион Технологии» не обнаружила, но зафиксировала факторы к его активизации: «на склоне существует опасность возникновения полноценного оползня. Это вопрос времени».