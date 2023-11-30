Документы по планировке и межеванию территории района улиц Адмирала Макарова и 1-я Бастионная доступны для обсуждения

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя с 23 ноября по 6 декабря проводит общественные обсуждениях документации по планировке и межеванию территории в 16,5 га в Нахимовском райне Севастополя.

Основная цель разработки документации — обеспечение устойчивого развития этой части Нахимовского района и установление границ территорий общего пользования, зон размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и последовательности развития района.

Ознакомиться с проектной документацией, а также внести свои замечания и предложения предлагают на экспозиции проекта в разделе «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru с 28 ноября по 4 декабря. Сделать это могут только люди, проживающие или имеющие недвижимость в районе улиц Адмирала Макарова и 1-я Бастионная.