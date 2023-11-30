Без электричества пока остаются 128 частных домов

Об этом 30 ноября на заседании правительства доложил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, это все частные домовладения. Все многоквартирные жилые дома запитаны, остались частные домовладения. То есть, речь идет о локальных отключениях в СНТ и в ижс.

Сейчас работают бригады, подключили дополнительные бригады.

Он также пояснил, что речь идет о порыве проводов, которые сейчас восстанавливаются в индивидуальном порядке.

– Сегодня до двенадцати ночи мы должны работы все закончить, – пообещал Е.Горлов.