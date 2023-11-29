Женщина утверждает, что стала инвалидом после лечения в больнице

В СМИ и социальных медиа опубликовано видеообращение пострадавшей о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи, сообщила пресс-служба СК России. По словам женщины, в 2018 году без проведения необходимых исследований ей была назначена терапия сильнодействующими препаратами, от которых случилась передозировка. Такая «терапия» привела ее к невозможности передвижения без инвалидного кресла. В настоящее время медики не могут скорректировать необходимое лечение.

Следственным комитетом России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка.