Врачи оперировали в бронежилетах и касках

Уникальную медицинскую операцию провели в Севастопольском военно-морском госпитале: из тела раненого бойца извлекли неразорвавшийся боеприпас. Врачам работали в бронежилетах и касках, а им ассистировали пиротехники МЧС.

Получив сообщение об обнаружении боеприпаса в Военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова, сотрудники МЧС не могли и предположить, с какой нестандартной ситуацией они столкнутся. Взрывоопасный предмет находился в бедре пациента. Позже выяснилось, что это осколочная граната. Пулеметчик получил ранение в ходе СВО — был атакован вражеским беспилотником, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По словам врача-травматолога Дениса Белоусова, в госпитале были выставлены патрульные посты. Пациентов из палат, которые находятся над операционной и в соседних отделениях, пришлось срочно эвакуировать. Врачам выдали бронежилеты и каски, но, прежде чем приступить к операции, нужно было определить тип и состояние взрывоопасного предмета.

Севастопольские пиротехники впервые в своей практике идентифицировали боеприпас на основании рентгеновских снимков. Установили, что имеют дело с осколочной гранатой ВОГ-17. Медперсонал подробно проинструктировали.

— Мы рассказали о конструкции и принципах действия боеприпаса, объяснили, как его перемещать. Предупредили, что необходимо исключить использование металлических инструментов. И, конечно, мы постоянно находились поблизости в готовности к реагированию, – отметил начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

Граната могла взорваться в любой момент, поэтому медики максимально осторожно извлекли, а пиротехники вынесли ее из операционной в бронированном контейнере и передали коллегам из Росгвардии для уничтожения.