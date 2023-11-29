Восстановление города после шторма контролирует прокуратура

Прокуратура Севастополя открыла телефонную «горячую линию», по которой можно сообщить о нарушениях в восстановлении поврежденного жилого фонда и городской инфраструктуры после урагана.

«Горячая линия» запускается с 29 ноября в рамках мониторинга ситуации с ликвидацией последствий неблагоприятных погодных условий. Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 (до 16.45 по пятницам) по телефонам:

— прокуратура Севастополя — (8692) 53-01-73;

— прокуратура Гагаринского района — (8692) 41-64-04;

— прокуратура Ленинского района — (8692) 54-83-70;

— прокуратура Нахимовского района — (8692) 49-27-15;

— прокуратура Балаклавского района — (8692) 63-50-40.