Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей
Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей, об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента.
«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тысяч 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тысяч 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — цитирует В.Константинова ТАСС.
Спикер уточнил, что без электроснабжения остаются 43,7 тысяч человек, отопление отсутствует в 3 многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов. Кроме того, подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков, эвакуированы 438 человек, из них 66 детей.
Циклон в ночь на 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.