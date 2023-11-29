Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тысяч 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тысяч 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — цитирует В.Константинова ТАСС.

Спикер уточнил, что без электроснабжения остаются 43,7 тысяч человек, отопление отсутствует в 3 многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов. Кроме того, подтоплено 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков, эвакуированы 438 человек, из них 66 детей.

Циклон в ночь на 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.