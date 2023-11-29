Суд приговорил ялтинца к 16 годам колонии за госизмену

Установлено, что 50-летний ялтинец выполнял задания СБУ в 2017 и 2018 годах. Он осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, в том числе о сотрудниках ФСБ России. Информация являлась государственной тайной РФ. Украинский агент был задержан в ноябре 2021 года, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении жителя Ялты было возбуждено уголовное дело «Государственная измена в форме шпионажа». Республиканский Верховный суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, назначил штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничил свободу еще на один год.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.