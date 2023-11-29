Школе в Казачьей бухте присвоили имя 810-й бригады морской пехоты

В соответствующем распоряжении за подписью губернатора Севастополя Михаила Развожаева говорится, что на основании Устава города и законов города Севастополя имя присвоено в целях увековечивания подвигов военнослужащих отдельной 810-й бригады морской пехоты, для развития системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Теперь наименование учебного заведения необходимо использовать в следующей редакции: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Образовательный центр «Бухта Казачья» имени 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова, Ушакова бригады морской пехоты».