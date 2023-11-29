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Продолжаются эксперименты по дыханию под водой

Рябов Михаил

Ученые Севастопольского государственного университета разработали аппарат для жидкостного дыхания. Первые опыты по жидкостной вентиляции легких проводили на таксах.

Технология предполагает, что в легкие закачивается и удаляется специальная жидкость, насыщенная растворенным кислородом, который проникает в кровь. Жидкостное дыхание может использоваться для ускоренной декомпрессии водолазов и аквалангистов, управляемой гипотермии — быстрого снижения температуры тела на 3-4 градуса для замедления метаболических процессов, лечения патологии легких и сердечно-легочной реанимации младенцев, рассказали Газете.Ru в пресс-службе Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030». По словам разработчиков, благодаря рециркуляции можно увеличить промежуток времени, необходимый для лечения пациентов и значительно сократить расходы.

— Объект вводится в наркозное состояние, в легкие помещается интубационная труба, через которую закачивается необходимый объем дыхательной жидкости, четверть которой постоянно рециркулирует: жидкость откачиваем, удаляем углекислый газ, насыщаем кислородом, проводим ультрафиолетовую очистку и закачиваем ее обратно, — рассказал руководитель стратегического проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» СевГУ Станислав Рощупкин.

Эксперименты, проведенные на таксах, показали, что технология работает и соответствует всем требованиям, которые были заложены в техническое задание. В следующем году ученые планируют создать опытный и более мобильный образец аппарата для жидкостного дыхания, а к 2026 году выйти на клинические испытания.

Собаки чувствовали себя хорошо

Исследования жидкостного дыхания в СевГУ ведут с 2015 года. В октябре 2017 года среди перспективных направлений развития университета, представленных вице-премьеру Ольге Голодец, было оборудование для исследования жидкостного дыхания, созданное по заказу Фонда перспективных исследований.

В декабре 2017 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин демонстрировал разработки Фонда перспективных исследований президенту Сербии Александру Вучичу. Среди них была жидкость, которой можно дышать. Таксу полностью погрузили в колбу с кислородонасыщенной жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания. «В ходе эксперимента животное самостоятельно задышало в кислородосодержащей жидкости, а затем было из нее извлечено, и, после откашливания, было продемонстрировано общественности живым и здоровым», — объяснили в фонде.

Опубликованное в интернете видео этого эксперимента вызвало большой общественный резонанс. Многие усмотрели в нем проявление жестокости по отношению к собаке, пережившей сильный стресс. В ответ на критику В.Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки живы и здоровы, а ту самую таксу он забрал в свою семью.

Позже он опубликовал в соцсети фотографию таксы по кличке Николас, сообщив, что по итогам эксперимента собака чувствует себя хорошо, все ее жизненные показатели в норме, такса живет у его помощника Артема Лепесина.

Бюрократический перерыв в исследованиях

В феврале 2020 года появилась информация, что эксперименты с жидкостным дыханием приостановлены по бюрократическим причинам.

«Мы вплотную подошли к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулись на одно препятствие — жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции. В свое время мы недооценили этот момент и сейчас вынуждены задержаться на время, требуемое для решения данной проблемы. Как только завершим процедуру, перейдем к следующему этапу», — рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

По его словам, в 2019 году было практически завершено создание прототипа скафандра для испытаний на животных.