Оценивать риски от штормов в Черном море хотят поручить суперкомпьютеру

Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) хотят научить суперкомпьютер оценивать риски последствий от ураганных штормов, подобных тому, что произошел в ночь на 27 ноября.

Об этом сообщил агентству ТАСС кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные и климатические системы» СевГУ Владислав Евстигнеев.

Он рассказал, что за три дня до начала бури ученые его лаборатории имели расчеты, сделанные суперкомпьютером, с учетом глобальных и локальных переменных для нашей местности. Сначала суперкомпьютер произвел расчетную оценку ветровых полей с разрешением в один километр, динамика которых определялась выходом на Черное море южного циклона, а потом смог рассчитать для морских акваторий характеристики волнения.

— Сейчас, после прохождения циклона и спада активности шторма, мы можем подтвердить, что система расчетов с использованием суперкомпьютера работает и может быть в дальнейшем использована для построения системы моделирования и прогноза рисков от таких ситуаций, — рассказал В.Евстигнеев.

Ученый также напомнил, что моделирование рисков от опасных погодных явлений — одно из направлений работы в рамках создания системы Цифрового двойника геосистемы приморской территории, которую СевГУ разрабатывает для города в рамках программы «Приоритет 2030».

В геосистему помимо прочего будут включены сведения о застройке и рельефе местности, а также данные, получаемые от сети датчиков, измеряющих параметры морской среды и воздуха в городе и его окрестностях.

Собранные данные позволяют учитывать все факторы, определяющие неблагоприятный сценарий развития непогоды, в том числе связанные с прохождением глубоких циклонов над акваторией Черного моря и над Крымским полуостровом. Интересно, что в России такие цифровые модели в том или ином виде пока существуют только для Москвы и немногих других городов.

Обзаведясь локальной информацией, о которой идет речь, и получая при этом глобальные данные об атмосферных процессах, предполагается, что в будущем можно будет более точно оценивать риски для конкретных районов города: где идет формирование «аэродинамическая трубы», а где непогода потенциально не выглядит угрожающей.

По словам В.Евстигнеева, в этом году ученые ставили перед собой задачу отладить и протестировать систему, и прошедшая буря показала состоятельность проведенной работы. В следующем году или немногим позднее планируется уже получать сценарии формирования рисков для каждого конкретного района города.