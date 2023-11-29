О новой поликлинике в Казачьей бухте рассказали Президенту

Об открытии новой поликлиники в микрорайоне бухты Казачьей во время сеанса видеосвязи с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказала главный врач городской больницы №5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер.

Она отметила, что открытие новой поликлиники стало радостным событием для всех жителей микрорайона.

— Ранее детская поликлиника была небольшой, располагалась в жилом доме, всего два педиатрических кабинета. Взрослого отделения здесь никогда не было. В районе проживает более девяти тысяч человек, из них 3,5 тысячи — дети, — сказала главврач.

Теперь же микрорайон обзавелся новым, светлым, красивым, современным зданием поликлиники, введенным в эксплуатацию в нынешнем ноябре. Имеется взрослое отделение на 200 посещений, с кабинетами узких специалистов, шестью терапевтическими участками, женской консультацией. Детское отделение рассчитано на 120 посещений в смену, кабинеты узких специалистов, четыре педиатрических участка.

— При полной работе в поликлинике может работать более 80 специалистов: во взрослом отделении — 20 врачей, в детском — девять врачей, 14 медицинских сестер и более 15 сотрудников не медицинского персонала. Поликлиника объединила врачей-педиатров, которые получили образование в Симферопольском, Смоленском, Донецком медицинских университетах. Хочется выразить слова благодарности от всех сотрудников, от себя лично и, конечно, передать положительные эмоции наших первых маленьких пациентов, — в завершении своего выступления Н.Шайнер поблагодарила В.Путина за заботу о здоровье севастопольцев.

Новый уровень медицины

«Открытие этого медучреждения — это долгожданное событие не только потому, что за новейшую историю Севастополя это первая капитальная новая поликлиника, созданная с нуля. Для нас это очень важно еще по одной причине: Казачья бухта — это, по сути, главный район наших военных: именно здесь живет большинство семей военнослужащих 810-й бригады морской пехоты. Мы стремимся, чтобы у тех, кто сейчас защищает нашу страну, были все условия для комфортной жизни. Поэтому сегодня в Казачьей бухте мы создаем целый социальный кластер — рядом с поликлиникой находятся школа и детский сад, строится культурный центр», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях, рассказывая об участии в видеосвязи с Президентом.

М.Развожаев перечислил данные по достижениям городской медицины. В 2014 году в Севастополе не было ни одного медучреждения, которое бы отвечало современным российским лицензионным требованиям. Сегодня их уже 92%. Благодаря беспрецедентной поддержке государства построено 32 новых объекта здравоохранения, проведен капитальный ремонт 27 медицинских объектов, закуплено более 13 тысяч единиц медоборудования.

На завершающем этапе сейчас строительство врачебной амбулатории на Фиолентовском шоссе. Строится поликлиника на 400 посещений в смену на ул.Шевченко. Ее должны сдать в 2025 году.

«У наших врачей налажено взаимодействие с федеральными клиниками, но, кстати, всё меньше детей мы отправляем за медпомощью в другие города — потому что севастопольская медицина выходит на качественно новый уровень», — добавил М.Развожаев.