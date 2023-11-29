На выставке о Крымской войне — экспонаты из местных и зарубежных коллекций

Выставку «Крымская война на Черном море» откроют в ретрокинотеатре «Украина» в последний день осени, экспозицию посвятили 240-летию Черноморского флота и приурочили к 170-летию начала Крымской войны. Как сообщили в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя, выставка знакомит с ходом и малоизвестными эпизодами военно-морских кампаний 1853, 1854 и 1855 гг. на Черном море, повествует о службе моряков в дни 349-дневной обороны Севастополя, а также детально раскрывает итог Крымской войны для Черноморского флота и города.

В середине века в урегулировании Восточного вопроса дипломаты и политики оказывались бессильны, и решение накопившихся разногласий было передано в руки военных. Результатом этого для России во второй половине XVIII – начале XIX веков стала череда русско-турецких войн.

К осени 1853 г. возникший конфликт между православными и католиками трансформировался в политическое и военное противостояние, вслед за чем в октябре 1953-го началась Крымская (Восточная) война.

На нынешней выставке представлены обмундирование и вооружение моряков-черноморцев, а также флотов противника, детали оснастки кораблей и корабельные приборы, предметы подводной археологии.

Своеобразной иллюстрацией событий Крымской войны на Черном море стала коллекция графики и живописи из фондов Музея с дополнением ее материалами из зарубежных коллекций.

Среди экспонатов – личные вещи моряков-участников первой обороны Севастополя.

Выставку откроют 30 ноября в 16.30.