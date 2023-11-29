На международный форум соберутся дизайнеры

Международный форум специалистов из разных областей по разработке программного обеспечения, иначе говоря, хакатон, соберет в Севастополе 240 начинающих и опытных дизайнеров из 35 городов России.

Хакатон «Про дизайн» пройдет с 30 ноября по 3 декабря на площадке центра цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин».

Это будет уже третий такой форум, теперь уже с расширенной географией участников: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Липецк, Магадан, Ярославль, Тольятти, Томск, Сыктывкар, Владивосток, Челябинск, Краснодар и др..

Работать юные и вполне сложившиеся дизайнеры будут в очно-дистанционном формате по шести основным направлениям: веб-дизайн, промышленный дизайн, оформление, 3D, графический дизайн, иллюстрация. Кроме того, организаторы анонсируют проведение конкурсной выставки «Твой взгляд».

Всего на участие уже подано свыше 160 заявок, а на участие в конкурсе – более 110 работ.

Всех их разделили на три возрастные группы: 5-11 лет, 11-18 лет и старше 18 лет.

Судить работы будет жюри, которое возглавит генеральный продюсер фестиваля нового дизайна «Среда», графический дизайнер и арт-директор студии Vad Bunkoff Design Вадим Буньков.

Работа форума продлится четыре дня, в течение трех из них предложено поработать на заданием, поиграть в коллаж, принять участие в мастер-классах, ночных коворкингах, а также в вечеринках-рефлексиях.

Финал и награждение победителей состоится в бизнес-центре «Царская пристань» (ул. Портовая, 17).