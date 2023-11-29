Генплан предлагает развивать разные виды туризма

О планах формирования в Севастополе двух паломнических центров заявила 23 ноября в ходе представления нового Генерального плана города главный архитектор проекта ГАУС «Институт Генплана Москвы» Юлия Барковская.

По ее словам, один такой центр планируется создать в Херсонесе, где уже есть Школа искусств, второй – в Инкермане, рассмотрев связь тамошнего монастыря, крепости и территории отдыха для формирования всего кластера и выхода к пещерам. Ю.Барковская также напомнила о существующем проекте переноса железной дороги для образования крупного паломнического центра.

— У нас есть шанс сделать второй паломнический центр в городе развития туризма и исторической составляющей, — сказала Ю.Барковская.

Как разбогатеть туризмом

Идеи развития туризма — существенная составляющая нового генплана, о чем также заявил заместитель директора ГАУС «Институт Генплана Москвы» Николай Кикава.

Он перечислил виды туризма, составляющие потенциал города: спортивный, деловой, научный, реабилитационный, молодежный, паломнический, круизно-яхтенный, культурно-познавательный, военно-патриотический.

По его словам, существующий туристический поток на сегодняшний день достигает 430 тыс человек в год, это туристы, которые приезжают отдохнуть надолго.

Экскурсионный поток в год сейчас достигает 2,5 миллионов человек, что, по словам разработчика генплана, является абсолютным конкурентным преимуществом, которое надо использовать, направляя средства в развитие городской инфраструктуры.

— Делая более доступными объекты туризма, мы делаем их более привлекательными для потенциальных клиентов и посетителей. В связи с этим мы ожидаем, что на расчетный срок действия Генплана вполне возможно достичь ежегодной цифры в 2,7 млн отдыхающих, — считает Н.Кикава.

Создатели генплана также прогнозируют, что экскурсионный туризм к 2046 году достигнет 4,24 млн туристов, что станет огромным вкладом в экономику города благосостояние его жителей.

Были перечислены имеющиеся конкурентные преимущества для развития в Севастополе туризма: уникальные природно-климатические условия, значительный историко-культурный потенциал, налоговый режим свободной экономической зоны, возможности развития сервисных отраслей санаторно-курортного и оздоровительного комплекса.

Из ограничений — отсутствие туристической инфраструктуры высокого качества, в том числе объектов временного размещения высокого класса, транспортной инфраструктуры, подъездов к объектам культурного наследия, отсутствие необходимого объема инвестиций, слабый уровень сервиса, дефицит кадров соответствующих компетенций.