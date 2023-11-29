Бывший генеральный директор ГУП «Крымэнерго» объявлен в розыск

Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП «Крымэнерго». Он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности.

Установлено, что в мае 2023 года действующий на тот момент гендиректор Крымэнерго распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги. Таким образом руководитель пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей, по новым поступающим заявкам и, соответственно, по сокращению сумм штрафов, накладываемых на предприятие от их несвоевременного рассмотрения. В итоге по вопросу некорректной работы сервиса «Личный кабинет» в адрес Крымэнерго с мая по октябрь от граждан и организаций поступило более ста обращений.

Нарушения законодательства были выявлены комитетом по противодействию коррупции Республики Крым и органами прокуратуры.

Ранее управлением по расследованию особо важных дел было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.

Всего же в рамках расследования данных уголовных дел следствием проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов Республики Крым и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан. Всем фактам будет дана принципиальная правовая оценка.

ГУП РК «Крымэнерго» – организация, которое обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы Республики Крым.

6 сентября 2023 года глава Республики Крым представил нового руководителя трудовому коллективу ГУП РК «Крымэнерго» — Вячеслава Гайдука. Про предыдущего гендиректора было сообщено, что «Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию». С.Аксенов попросил крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников Крымэнерго на его личные страницы в соцсетях.

В октябре глава Крыма заявил, что через три дня после начала проверок Крымэнерго на предмет мошенничества бывший гендиректор компании А.Цурканенко уехал в Турцию.