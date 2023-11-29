Банковскую карту можно застраховать от воровства
При соблюдении условий договора похищенное вернут на ваш счет.
С осени этого года в страховку банковских карт вошли и выплаты за мошенническое списание денег. Похищенное вернут на счет, но при этом нужно очень внимательно читать условия договора — чтобы знать, какие именно происшествия будут считаться страховым случаем и на какую компенсацию можно рассчитывать.
От каких рисков можно защитить карту?
Причинами для выплат могут быть:
— потеря или кража карты;
— повреждение карты;
— кража данных карты с помощью технических устройств: магнитного считывателя, накладки на клавиатуру банкомата, видеокамеры, которая сумела «подсмотреть» информацию с карты и ПИН-код;
— утечка данных карты в интернет;
— ограбление владельца карты у банкомата после снятия наличных;
Сколько вернут?
По картам страховщик обязан полностью возместить убытки в пределах установленного страховкой лимита.
В случае ограбления у банкомата выплата может быть меньше, а в некоторых ситуациях ее вообще могут не выдать. Поэтому важно внимательно изучать условия страховки.
Сколько стоит полис по карте?
Это зависит от суммы максимальной компенсации и набора страховых случаев. В среднем цена от 300 до 7000 рублей в год.
Когда могут отказать в выплате страховки?
Если вы не соблюдаете меры предосторожности, которые прописаны в вашем договоре с банком.
Вы обязаны хранить ПИН-код отдельно от карты и никому не сообщать ее реквизиты. Если вы «помогли» преступникам узнать секретные данные, компенсации не будет.
Что нужно, чтобы получить страховку за карту?
— Вовремя сообщить о краже – в среднем срок ограничен 1-2 днями.
— Срочно заблокировать карту.
— Собрать пакет документов – справку о возбуждении уголовного дела, заключение об итогах банковского расследования.
Когда придет страховая выплата?
В течение месяца с момента подачи заявления о компенсации ущерба.
Имейте в виду, что сбор документов может затянуться. И иногда людям приходится ждать возврата денег несколько месяцев.
Что делать, если страховщик отказывается выплачивать страховку?
Если сумма иска не больше полумиллиона рублей, то надо обратиться к финансовому омбудсмену, который решает такие споры досудебно. Если сумма выше, то придется идти в суд.
Так стоит ли страховать карту?
Чем осторожнее вы пользуетесь банковской картой, тем меньше смысла ее страховать. Но полис может пригодиться на случай грабежа или воровства наличных при снятии с карты крупных сумм.
Страховка от кибермошенников может быть нужна и тем, кто, например, часто скачивает игры или делает покупки в интернет-магазинах.
Но даже если ваша банковская карта застрахована, помните – никому не давайте ее данные и секретные коды, и подключите уведомления обо всех операциях по карте, чтобы сразу узнавать о подозрительных списаниях.