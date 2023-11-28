За убийство в парке «Каменный цветок» будут судить строителя

В ночь на 20 сентября 2023 года 32-летний обвиняемый со своим товарищем выпивал в парке «Каменный цветок». Там он вступил в конфликт со случайным прохожим, избил его, нанес ему удары складным ножом в шею, после чего скрылся. 45-летний потерпевший скончался от кровопотери — утром его тело обнаружил мужчина, который шел на работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Следователи-криминалисты провели тщательный осмотр территории. Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска личность злоумышленника была установлена. Им оказался выходец одной из республик Северного Кавказа, проживающего в Севастополе. Подозреваемого задержали в тот же день.

«Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал полностью. По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время. Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база», — уточнили в ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.