Выставка «Великолепный город» отражает динамику развития Севастополя

Как уже сообщала «Севастопольская газета», экспозицию посвятили 240-летию основания города. Создатели выставки также представили ее в качестве основы будущего краеведческого музея, не случайно, на создание экспозиции ушло более двух лет.

Так, в новой экспозиции прослеживаются этапы и динамика развития Севастополя, в перспективе выставку планируется переместить в один из залов музейного комплекса, который будет построен на мысе Хрустальном.

Архитектура Севастополя является главной темой выставки, точнее, восемь зданий, которые отражают разные эпохи жизни города — от здания Морской библиотеки, которого уже нет, до культурно-исторического кластера, создаваемого на мысе Хрустальном. В таком подборе, как считают создатели выставки, и состоит историософский подход.

На выставке также представлены артефакты, отражающие различные эпохи. Например, фрагменты черепицы или кирпичей, из которых строился Севастополь и которые все еще можно обнаружить в исторических районах города. Кроме них, на выставке экспонируются чертежи, макеты, архивные документы, интерактивные инсталляции, картины.

К созданию выставки были привлечены севастопольские историки, краеведы, искусствоведы. Их главный вывод — город, меняясь, оставался верен себе, своему внутреннему содержанию и предназначению.