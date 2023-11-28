Ветеранам Великой Отечественной войны квартиры больше не нужны

Заявок от ветеранов Великой Отечественной войны на получение жилья в этом году не поступало. Об этом было заявлено 27 ноября на заседании правительства Севастополя.

Эту информацию подтвердила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. По этой причине средства внутри программы Севастополя «Жилище» решили перераспределить, не меняя общей суммы, о чем сообщил и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

По его словам, планируется перераспределить средства с мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в связи с тем, что они не стоят на соответствующем учете, на обеспечение молодых семей. В частности, для доплаты конкретной семье, у которой в период реализации программы родился ребенок.

Второй блок решено перераспределить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на выкупную стоимость изымаемого имущества.

Еще часть высвобожденных средств программы постановили направить на ремонт помещений для детей-сирот.