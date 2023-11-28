В Каче море решили превратить в мусорный полигон

В поселке Кача, а точнее в расположении рекреационного комплекса «Наш Парус», мусор сбрасывают прямо в море.

Видеосвидетельства столь своеобразной уборки территории активно выкладывают жители поселка в соцсетях. Водители работающих уборочных машин, ничуть не стесняясь снимающих их действия граждан, ковшами вываливают собранный мусор прямо через ограждающую решетку набережной. Причем, далеко не только сорванные ураганом ветки и листья, а еще и откровенный бытовой мусор: целлофановые пакеты, жестяные банки, бумажные упаковки — всё то, что называется твердыми коммунальными отходами, и что по всем правилам должно утилизироваться на специальном полигоне. Но ведь вывоз на полигон стоит денег, а тут — бушующее море. Как говорится: «концы в воду».

За комментариями «Севастопольская газета» обратилась к главе Качинского муниципалитета Николаю Герасиму, который, до звонка был не в курсе происходящего.

— У меня нет слов! Весь этот мусор нужно было собирать и вывозить на официальную свалку — по другому — никак! — отреагировал Н.Герасим.

По его словам, столь незаконные действия творит оператор пляжа «Наш парус». Глава муниципалитета пообещал послать своих сотрудников к оператору пляжа для того, чтобы разобраться в происходящем.

— Хочу услышать, что скажет мне оператор! — сказал Н.Герасим.