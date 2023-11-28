У матери малолетних детей конфисковали автомобиль за пьяную езду

Жительницу Севастополя лишили водительских прав за пьяную езду, но она снова в нетрезвом виде села за руль. В суде женщина раскаялась и просила не забирать у нее машину Nissan Juke, которую она купила в кредит.

Весной прошлого года женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Тогда же ее лишили прав на год и семь месяцев.

Женщина оплатила штраф и сдала водительское удостоверение, но в августе текущего года ее автомобиль остановили инспекторы ППС. Оказалось, что водитель снова пьяна и к тому же без прав, сообщили в Гагаринском районном суде Севастополя.

На женщину возбудили уголовное дело, которое заслушали в суде. На заседании подсудимая признала вину, публично раскаялась и просила не конфисковывать автомобиль. Оказалось, что машина куплена в кредит под залог самого автомобиля. При вынесении приговора суд учел, что у женщины есть несовершеннолетние дети. Поэтому штраф в размере 200 тысяч рублей ей разрешили выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно.

«Кроме того, подсудимую лишили прав еще на два года. Автомобиль Nissan Juke, использованный подсудимой при совершении указанного преступления, суд все же конфисковал. После вступления приговора в законную силу транспортное средство будет обращено в доход государства», — рассказали о своем решении в Гагаринском районном суде.