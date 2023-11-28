Станцуют три одноактных балета

Севастопольский театр оперы и балета в первые дни декабря представит зрителям три премьерных спектакля. Это будут одноактные балеты «Комната ожидания» на музыку современных композиторов в хореографии Джона Кука, «Картинки с выставки» на музыку М.П.Мусоргского в хореографии Антона Пимонова, а также «Рахманинов. В память» на музыку Сергея Рахманинова – в этом году отмечается 150-летие со дня рождения композитора.

В спектаклях заняты народная артистка России, балерина Большого театра Мария Александрова, заслуженный артист, премьер Большого театра Сергей Чудин, солистка Московского академического театра оперы и балета им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Ксения Рыжкова, Джона Кук, а также приглашенный премьер балета Дмитрий Соболевский.

Изначально показ спектаклей должен был состояться летом? в рамках Гала-концерта на открытом воздухе, но тому помешала непогода.

Теперь балеты покажут 1 и 2 декабря в Севастопольском театре им. А.В.Луначарского, начало в 18-30.

