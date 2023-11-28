Режим ЧС введен в некоторых районах Крыма и в Севастополе

«По состоянию на 9.00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Введен режим функционирования «Угроза ЧС» на территории трех муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

О том, что в Ялте введен режим ЧС, сообщила мэр Янина Павленко. Режим будет действовать до момента ликвидации последствий непогоды. Создана рабочая группа для обследования всех берегоукрепительных сооружений от Фороса до Гурзуфа вне зависимости от формы собственности. Отдел курортов и туризма мэрии собирает от собственников и пользователей микроавтобусов информацию о том, какие из них пострадали в ЧС. Еще одна рабочая группа обследует все мосты, подпорные стены, кровли, фасады, дворовые территории, дороги.

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров накануне 26 ноября. В результате сильного ветра в порывах до 40 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега на территории Республики Крым произошли нарушения тепло- и энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры.

Весь Севастополь — зона ЧС

В Севастополе 27 ноября указом губернатора с 13.30 до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем ликвидации ЧС регионального характера назначен первый замгубернатора Алексей Парикин.