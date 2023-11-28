Ракетный комплекс «Бастион» доказал свою эффективность на СВО

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота активно применяется в ходе СВО. Черноморцы неоднократно поражали аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС и склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ.

Минобороны России опубликовал видео практических тренировок и боевого применения береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ. Несмотря на отличную подготовку, ракетчики ежедневно совершенствуют тактическую и специальную подготовку. Они тренируются наносить ракетные удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.

«За период эксплуатации береговой ракетный комплекс «Бастион» полностью подтвердил свою надежность и высокие тактико-технические характеристики, нанося высокоточные удары большой дальности по морским целям противника», — сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Ракетчики выполняют задачи в любых погодных условиях днём и ночью. На счету начальника только одного стреляющего расчета с начала специальной военной операции более 30 самостоятельных боевых пусков.