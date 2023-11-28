Придется строить курорты

Согласно новому федеральному законодательству, во всех регионах России необходимо развивать курортное дело, и Севастополь не является исключением.

Как пояснил 27 ноября на заседании правительства города директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, в законодательстве РФ появилась еще одна функция (всего их 83), которую зафиксировали в положении о департаменте здравоохранения города. Это потребовало принятия постановления, в котором уточняются функции департамента. Курортология как раз относится к новым функциям.

— Теперь осталось только курортами обзавестись! — отреагировал на новшество губернатора Михаил Развожаев.

В ответ В.Денисов пояснил, что речь идет о медицинских курортах, которые должны стать зоной ответственности горздрава.

По словам заместителя губернатора Александра Кулагина, согласно изменениям в федеральном законодательстве, теперь в каждом субъекте должен быть орган, отвечающий за развитие курортного дела.

— Пансионаты переименуем в курорты! — пошутил на это глава города. Всерьез же заметил, что направление курортологии для города является очень перспективным и потенциально привлекательным.