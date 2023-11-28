Погода опять ухудшится

В Севастополе ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает правительство Севастополя и служба МЧС.

Ночью и утром 29 ноября по Севастополю ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, количество осадков достигнет 30 мм и даже более. На море снова начнется шторм, с высотой волны 30-40 дм.

Коммунальные службы Севастополя продолжат работают в круглосуточном усиленном режиме.

Жителей города просят остеречься: при дожде и ветре не стоит находиться близ фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.

Любителей зимних морских ванн просят воздержаться от купаний.

Особо необходимо быть осторожными людям жилого возраста, а также тем, кто не чувствует себя вполне здоровыми. Родителей просят быть особо внимательными с детьми.

Автомобилистов в очередной раз предупреждают об опасности парковки машин под деревьями.

В случае каких-либо происшествий спасателей можно вызвать по номерам «101» и «112».

В случае экстренных ситуаций жители также могут обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

