Пляж «Ушакова балка» разбило основательно

Ураганные волны разнесли вдребезги бетонную набережную, как проволоку согнули электрический столб, разрушили навесы, из моря на берег вынесло огромные камни.

Собственники яхт из расположенного рядом с пляжем яхт-клуба своевременно вывели свои суда в безопасное место.

По мнению ученых, подобные разрушения береговой структуры произошли от воздействия западного ураганного ветра, которые породили длинные волны с большим разгоном, начиная от Румынии.

«Волны заходят в бухту и их энергия постепенно уходит в берега. Даже если волны трехметровые при длине 100 метров, на участок пляжа шириной 10 метров даст удар волны в три тысячи тонн! Это как столкновение с грузовым поездом. Возле пляжа «Ушакова балка» глубины большие, кроме того пляж так развернут к оси бухты, что волны по пути ни за что не цепляются», – рассказал «Севастопольской газете» ведущий научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Андрей Багаев.

На второй день после разрушительного урагана на территории пляжа так и не появились ни сотрудники ГБУ "Парки и скверы", отвечающие за его благоустрйство, ни работники Нахимовского МО. Сейчас пляж "Ушакова балка" не в приоритетных для работ по ликвидации последствий стихии.