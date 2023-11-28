Морское сообщение восстановят после обследования причалов

Об условиях возобновления катерных пассажирских перевозок на Северную сторону сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Согласно предоставленной информации, «для возобновления морского сообщения в целях безопасности перевозки необходимо провести водолазное обследование причалов и прилегающей акватории». Мероприятия проведут, как только погода улучшится, то есть не в ближайшее время. На вечер 28 ноября в Севастополе в очередной раз объявлено штормовое предупреждение.

Тщательно обследование морского дна станет основанием к принятию решения по возобновлению работы морского транспорта.

До этого момента пассажиров будут возить с площади Нахимова на площадь Захарова компенсационным автобусным маршрутом.

О проблемах жителей Радиогорки, где причал катеров просто утонул, в департаменте транспорта ничего не сообщили.