Куда обратиться за помощью пострадавшим при ЧС

Обратиться за финансовой помощью и социальной поддержкой можно через Госуслуги, МФЦ, уполномоченный орган или местную администрацию.

Главное управление МЧС России по Севастополю информирует граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, о возможности получения финансовой помощи и социальной поддержки от государства, если их имущество первой необходимости утрачено, нарушены условия жизнедеятельности, причинен вред здоровью, погиб кто-то из членов семьи. Обратиться за помощью можно через Госуслуги, МФЦ, уполномоченный орган или местную администрацию.

Заявление могут подать граждане, пострадавшие от ЧС федерального, межрегионального, регионального или межмуниципального характера. Сделать это онлайн можно с помощью информационного ресурса «Государственная поддержка в чрезвычайной ситуации», размещенного на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/mchs.

Вторые сутки сотрудники ГУ МЧС России реагируют на сообщения о последствиях непогоды в Севастополе. Повреждены крыши более более 60 домов, свыше 40 автомобилей, повалено 320 деревьев, нарушены обшивки семи фасадов зданий.

С 27 ноября в городе действует режим ЧС регионального характера.