Кампания по выдаче «херсонских сертификатов» завершается

Заявление на единовременную выплату или получение жилищных сертификатов херсонцам, проживающим в Севастополе, нужно успеть подать до 1 декабря 2023 года.

Губернатор Михаил Развожаев внес изменения в постановление правительства города «О предоставлении единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выданных государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию города Севастополя». В частности, в обновленном постановлении указан окончательный срок подачи документов — до 1 декабря 2023 года. Таким образом региональный документ приведен в соответствие с федеральным законом.

Кроме того, в документе прописаны основания для отказа в помощи: предоставление неполного пакета документов; несоответствие представленных сведений, а также если гражданин не подходит под требуемые критерии. Впрочем, заявление можно подать повторно до 29 декабря (включительно) 2023 года после устранения причин из-за которых был получен отказ. Также теперь для выдачи сертификата необходимо, чтобы у гражданина по состоянию на 24 февраля 2022 года должна была быть регистрация на территории Херсона и части Херсонской области и не было регистрации на иной территории.

В апреле 2023 года вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту Владимиру Путину, что более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области уже получили жилищные сертификаты. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.

В Севастополе на 24 ноября по программе поддержки граждан Херсонской области 1582 человека приобрели 675 жилых помещения на основании выданных жилищных сертификатов, 3120 — получили единовременную денежную выплату в 100 тысяч рублей.

На «херсонский сертификат» можно купить жилой дом или часть дома, а также квартиру или часть квартиры, но не менее 12 кв.м на одного человека. Можно купить и комнату в коммунальной квартире, но ее площадь должна быть не меньше 15 кв.м. Аварийное или коммерческое жилье купить нельзя, так же как и земельный участок.

Сумма сертификата устанавливается по нормативам Минстроя РФ: один квадратный метр — 88 737 рублей. Например, одинокий человек может купить себе квартиру площадью 33 кв.м за 2,9 млн рублей. Для семьи из двух человек площадь жилья должна составлять 42 кв.м, (стоимость сертификата составит чуть более 3,7 млн рублей), для трех — 54 кв.м (почти 4,8 млн рублей).

Сертификат можно забрать деньгами, но исходя из тех же нормативов. Для одного — 33 кв.м, для двух — 42 кв.м, для трех и более человек — плюс 18 кв.м на каждого. Площадь квартиры умножается на 88 347. Полученная сумма и будет размером той выплаты, на которую может рассчитывать житель Херсона.