Госэкспертизу в строительстве доверят искусственному интеллекту

Государственная экспертиза в области строительства в перспективе будет переложена на искусственный интеллект, и тогда необходимость в человеческой экспертизе отпадет. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе IX Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы.

«Следующий этап мы оцифруем всю нормативную базу страны. Нам для чего эксперт нужен будет? Ни для чего. Машины в машиночитаемом формате получат проектную документацию. Мы уже на 100% перешли на машиночитаемый формат, на 100% оцифровали наши нормы. И эти нормы будут оцифровываться всеми органами власти для того, чтобы шел переход к искусственному интеллекту в области экспертизы по всем направлениям: в области историко-культурной, экологической, санитарных норм», — цитирует министра пресс-служба Севгосстройнадзора.

И.Файзуллин добавил, что несколько дней назад на совещании у вице-премьера РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова было принято решение создать рабочую группу с участием всех органов власти и начать работу над новым подходом к техрегулированию в стране. На это понадобится минимум два года.