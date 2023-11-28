Это не был шторм века

Непогоду 26-27 ноября назвали штормом века без всяких на то оснований. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам метеоролога Елены Лаврушко, в обозримом метеорологическом прошлом были штормы и посильнее.

Опасные погодные явления наблюдались в 1981-м, 1986-м. 2003-м и в 2007-м годах.

– Если говорить о 2007-м годе, тогда скорость юго-западного ветра достигала 33 м/с, а в этот раз, 26 ноября, сила ветра достигла только 29 м/с. Разумеется, такой ветер тоже очень опасен, – рассказала Е.Лаврушко.

По ее словам, в этом году максимальная высота волны составила 5,7 метра, а в 1981 году волна достигла высота 7,2 метра.

Даже в этом веке нынешний шторм вековым рекордсменом не является. Рекордсменами все-таки можно считать непогоду 2003-го и 2007-го годов, когда и волна была выше и скорость ветра сильнее.

– А раз ветер сильнее, то и волны будут мощнее и выше, – пояснила Е.Лаврушко.







