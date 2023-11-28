Детям с диабетом поможет федеральное правительство

Правительство РФ направит в регионы более 5,1 млрд рублей для лечения и профилактики детей, больных сахарным диабетом. Из них Севастополю в декабре этого года выделят более пяти млн рублей, а в следующем году — свыше 21 млн рублей.

Деньги из федерального бюджета регионы должны потратить на закупку портативных систем непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Их передадут всем больным детям.

«Решение о выделении регионам федерального финансирования позволит обеспечить системами мониторинга уровня глюкозы всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, что влияло на их доступность», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объем составит чуть более одного миллиарда рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.

Для детей, больных сахарным диабетом I типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение. Использование таких приборов значительно улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом I типа.

В документе сообщается, что Севастополю до конца текущего года на закупку таких систем для детей от двух до четырех лет направят 214,6 тысяч рублей, а для детей от 4 до 18 лет — 858,2 тысячи рублей. В следующем году эти суммы составят 5,058 и 20,231 млн рублей соответственно.