Бдительный севастополец после шторма на пляже обнаружил мину

После мощного шторма, который обрушился на Севастополь в ночь на 27 ноября, мужчина обнаружил на берегу морскую мину и сразу позвонил в Росгвардию.

Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии в кратчайшие сроки прибыли на один из городских пляжей и провели обследование. Было установлено, что найдена морская реактивно-всплывающая мина. Она оказалась учебной и не представляла опасности, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии России по Крыму и Севастополю.

Росгвардейцы передали боеприпас специалистам Черноморского флота ВМФ России.