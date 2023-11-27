Всем пострадавшим от стихии должны помочь

По поручению прокурора города Максима Жука прокуратура города осуществляет надзор за ходом устранения последствий шторма в Севастополе 26-27 ноября 2023 года. На контроль поставлено оказание необходимой поддержки гражданам, проживающим в подтопленных районах, в том числе вопросы их эвакуации и временного размещения, ход и результаты проведения ремонтных работ в связи с ограничением электро- и газоснабжения ряда жилых домов, восстановление деятельности пострадавших от стихии учреждений и организаций, транспортного сообщения.

Работники прокуратуры осмотрели подтопленные домовладения в поселке Любимовка. В пункте временного размещения они опросили граждан о причиненных им убытках и оказываемой помощи. Получены контактные данные всех размещенных в пансионате лиц. Им даны разъяснения о порядке обращения в органы прокуратуры с целью защиты своих прав либо в случае возникновения непредвиденных вопросов.

По поручению прокурора города прокурорами районов организовано обследование многоквартирных домов, кровли и фасады которых повреждены во время шторма. Также проведены встречи с людьми, госпитализированными в Первую горбольницу с травмами, полученными вследствие неблагоприятных погодных условий. На контроле прокуратуры находится вопрос своевременного оказания пострадавшим медицинской помощи в полном объеме.

Вопросы соблюдения прав граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий находятся на личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено вплоть до полной нормализации обстановки, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.