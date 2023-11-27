Весь Херсонес оцифруют

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, разработка ведется в рамках стратегического проекта «Археонет» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Уже оцифрованы храмы и четыре квартала.

На высококачественных 3D-моделях с разрешением 25 мм на пиксель можно разглядеть каждый камень, выщербины на колоннах, детали орнамента каменных элементов. При этом предусмотрены семь уровней детализации, благодаря этому систему возможно запустить даже на слабомощных компьютерах.

Помимо трехмерной копии руин, к карте прикреплены археологические отчеты для специалистов, данные о находках, точные привязки по географическим координатам. А конечная цель проекта — создать «Планшет археолога» по принципу «единого окна», чтобы объединить систему подачи отчетов, получения открытого листа, хранения всей базы данных.