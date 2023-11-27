Ушакова балка пострадала не критически

На территории ботанического памятника природы «Ушакова балка» есть сломанные деревья, но их количество незначительно.

Ранее состояние деревьев в Ушаковой балке было оценено представительной комиссией при Севприроднадзоре неудовлетворительным. Согласно инвентаризационному отчету 208 деревьев были признаны аварийными и рекомендованными к сносу, а 40 единиц — подлежали обрезке.

В последнее время сотрудники ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» активно занимались спилом засохших деревьев. Благодаря этому, состояние парка после воскресного урагана 26 ноября, можно назвать удовлетворительным.

Конечно, есть рухнувшие, сломленные и поваленные деревья, много сбитых сухих веток, но в общем, уборка территории займет минимум времени.

Сотрудники Дирекции ООПТ и лесного хозяйства с утра уже были на осмотре территории. Все поваленные деревья ими зафиксированы и будут убраны. Во всяком случае так работники предприятия пообещали «Севастопольской газете».