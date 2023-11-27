Ущерб от разбушевавшейся стихии будут подсчитывать

— Ночь была очень сложной, но разрушений критической инфраструктуры не произошло, — подытожил утром 27 ноября на аппаратном совещании случившееся в результате разгула стихии накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он констатировал беспрецедентность произошедшего в части скорости ветра, количества выпавших за ночь осадков, высоты штормовой волны и т.д. Отметил локальные порывы инженерных сетей, повреждение газопроводов, которые оперативно по обращениям граждан устранялись. Всего таких обращений поступило более полутора тысяч. В нескольких местах до сих пор ведутся работы. Однако такого, чтобы целые микрорайоны остались без газа, света и тепла, не произошло, вся инфраструктура работает.

Пять человек получили травмы и обратились за медицинской помощью, в том числе один ребенок. Всем им оказана медицинская помощь. Двое взрослых пока остаются в больнице, травмы всех остальных оценены, как легкие. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы за счет падения веток или, как в случае ребенка, резкого открытия ветром двери.

В то же время отмечены много косметических повреждений, случаев нанесенного ущерба в частном жилого секторе. Для их устранения создадут комиссию, которая будет работать в рамках ЧС регионального масштаба.

М.Развожаев перечислил причиненный стихией ущерб, который продолжают выявлять с последующем принятием решений по компенсациям.

В числе пострадавших — Институт биологии южных морей. В здании на Приморской бульваре повреждено оборудование, часть безвозвратно утеряна. Штормом выбиты окна в научной библиотеке, утрачена часть научного фонда, а также ценное исследовательское оборудование.

По корпусу на улице Катерная, 47, волной полностью уничтожена причальная стенка, маяк, часть оборудования радиологического корпуса. Пострадала также устричная ферма: уничтожены экспериментальный устричный спат, выращенный в рамках реализации НОЦ «МореАгроБиоТех». Предприятие «Марикультура» по выращиванию устриц также уничтожено полностью.

По словам М.Развожаева, городские власти планируют обратиться в Министерство науки и высшего образования за поддержкой этого научного учреждения.

Не избежал повреждений и Севастопольский аквариум, в котором оказалась утраченной часть частной коллекции. Дано указание разобраться, уточнить ущерб и причины происшествия. По первоначальной версии волна зашла в помещение Аквариума на набережной Приморского бульвара через вентиляцию и подвальные помещения.

Среди наиболее распространенных разрушений в частном секторе — крыши и фасады домов. Более всего пострадали жители Любимовки, где разлилась река Бельбек и вода не уходила из-за встречной волны и подтопила дома. Из них ночью эвакуировали более 15 человек. Также эвакуированы жители домов в районе маяка на мысе Херсонес: всего более 35 человек, в том числе восемь детей.

М.Развожаев отметил, что минимальность потерь от стихии была обеспечена слаженностью работы городских служб, трудившихся всю ночь.

Основной объем работ предстоит выполнить по восстановления линий электроснабжения, поскольку в некоторых местах вышки пока тяжело установить из-за сильного ветра. Тем не менее, только в одном СНТ нет электричества, все остальные — переключены на резервные линии.

Комиссия выявит приоритетность оказания помощи пострадавшим. Первыми в очереди — жители подтопленных домов в Любимовке, а также те, кто самостоятельно не может справиться с ситуацией.

— Дальше будем оценивать ущерб по восстановлению. Что касается бизнеса, то он должен будет оценить свой ущерб, подтвердить его документально, чтобы город принял решение о возможности сделать какие-то выплаты, — объяснил М.Развожаев.

В Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днем для спокойного продолжения работ по ликвидации последствий бури.

Погода налаживается

К вечеру понедельника, 27 ноября, ожидается изменение погоды в сторону улучшения.

Синоптики говорят, что пик шторма в Севастополе прошел этой ночью. Днем еще будут порывы северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду, к вечеру ветер начнет стихать, температура начнет повышаться в течение следующих суток (с 21.00 27 ноября) до 10-12 градусов.