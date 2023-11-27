Ураган на юге России сравним лишь с Балаклавской бурей 1854 года

Ураган, пришедший на юге европейской части России в ночь на понедельник, 27 ноября, стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Похожие события происходили лишь в период Крымской войны и послужили причиной для создания научного подхода к прогнозированию погоды, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы долго искали аналог бури, которая была на юге европейской части России, но за всю историю метеонаблюдений такой мощной не было. Однако есть похожее событие времен Крымской войны, которое произошло 169 лет назад: знаменитая буря в Балаклаве. Тогда, 14 ноября, около сотни английских, французских, турецких кораблей было разрушено. Это было неимоверное и страшное событие, судя по описаниям. <...> Интересен и тот факт, что Балаклавская буря стала причиной для создания первого научного метода прогнозирования погоды. До этого были приметы и совершенно неудачные попытки делать прогнозы на бытовом уровне», — рассказал Р.Вильфанд.

По его словам, сильный ветер на юге России будет сохраняться в ближайшие дни, но таких мощных порывов, как сегодня, уже не ожидается.

«Циклон уходит на север, но еще завтра-послезавтра порывы ветра будут до 25-26 м/с. Это заметный ветер, но все-таки не 35-40 м/с, как было», — отметил он.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

О буре на Черном море у берегов Балаклавы в 1854 году читайте в материале «Севастопольской газеты».