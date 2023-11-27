Скифское золото из крымских музеев передали Украине

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», Украине, говорится в заявлении культурной организации, сообщает ТАСС.

Все оставшиеся артефакты с выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» были переданы Украине и доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве», — отмечается в документе.

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Как уточнило ведомство, грузовик с 2 694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ.

В ноябре 2023 года Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина.