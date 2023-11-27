Призерам Всероссийских олимпиад выплатят по 50 тысяч рублей

Постановление о единовременной выплате призерам заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2022-2023 учебном году принято 27 ноября на заседании правительства Севастополя. Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.

— В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ определены призеры, на сегодня это четыре учащихся, которые стали призерами по предметам «История», «Искусство», «Мировая художественная культура», «Информатика» и «Французский язык», — сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

Интересно, что в августе 2022 года правительство Севастополя приняло решение об увеличении единоразовой выплаты победителям и призерам заключительного этапа Всероссийских олимпиад с 50 до 250 тысяч рублей.