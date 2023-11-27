Понедельник объявлен нерабочим днем

Руководитель Севастополя рекомендовал сделать нерабочим днем 27 ноября, из-за сильного шторма, накрывшего полуостров. В Республике Крым выходной объявлен для всех.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб», — написал губернатор Севастополя в телеграм-канале поздним воскресным вечером..

Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для детей тех родителей, которым нужно будет выйти на работу, будут организованы дежурные группы.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил нерабочий день для всех. «Нерабочий день объявлен в Республике Крым на 27 ноября из-за шторма», — сообщил он в свем телеграм-канале.