Оценят возможную угрозу археологическим памятникам Херсонеса в Крыму после шторма

Ученые государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе приступили к изучению состояния прилегающего к музею черноморского берега, который был размыт в ходе шторма в ночь на понедельник.

Сейчас предстоит понять, не коснулась ли стихия археологических объектов, сообщила ТАСС директор учреждения Елена Морозова.

«Пока еще рассматриваем ситуацию и определяемся. <...> Берег оцениваем, все наши ученые вышли и проводят мониторинг, — сказала Морозова. — Что касается памятников, явных разрушений не видим. Затопленных [уже раскопанных и музеефицированных] объектов тоже нет. Но точные результаты мы сможем озвучить позднее».

Как сообщается в телеграм-канале «Херсонеса Таврического», музей не будет работать во вторник, 28 ноября, по техническим причинам.

В марте 2020 года директор музея попросила президента РФ Владимира Путина помочь с финансированием исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления. Путин пообещал обсудить этот вопрос с министерствами культуры и финансов РФ. Как уточнил тогда старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, море в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический» за столетие размывает берег на 2,5 м, из-за этого существует угроза в скором времени потерять три памятника.

О шторме

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села полуострова обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений.

В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта. В Крыму выходной объявлен для всех.