На пряничном арт-марафоне испекли архитектурные шедевры

На состоявшемся 25 ноября в крымской столице пряничном арт-марафоне «Путешествие по России» кондитеры продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Конкурс-марафон собрал команды из Новосибирска, Калининграда, Мурманска, Самары, Хабаровска, Владикавказа И Крыма.

Крымская команда состояла из восьми человек, трое из которых – севастопольцы. Кроме них, в команду вошли мастера из Новофедоровки, Керчи и Симферополя.

Каждая команда создавала из пряничного теста достопримечательность своего региона. Команда крымчан и севастопольцев решила удивить членов жюри аж семью объектами архитектуры. Интересными, но не самыми «раскрученными»: крепость Мангуп-Кале, Байдарские ворота, ротонда на Солнечной тропе, беседка Ветров на горе Роман-Кош, беседка в парке санатория «Айвазовское», форт Тотлебена в Керчи и северные ворота Крыма в Джанкое.

Все команды пришла на марафон с заранее сделанными пряничными заготовками — конструктивными элементами будущих строений, из которых предстояло за три часа собрать настоящие архитектурные шедевры. Для этого, например, крымская команда испекла и доставила в место проведения фестиваля (гостиницу «Москва») 40 килограммов готового пряничного строительного материла. Кроме того, понадобилось примерно 20 килограммов глазури, три килограмма пряничной крошки, не считая всего остального.

— Получилось просто сносшибательно здорово! Все наши объекты мы разместили на массивных пряничных скалах, на которых расположены белые колонны наших строений беседок и ротонд. Получилось, что вся конструкция как бы парит в облаках. Наибольшая сложность состояла в том, чтобы расположить все наши объекты на разных уровнях, а не на одной плоскости, что было бы гораздо проще, — поделилась архитектор Крымской команды Светлана Гапон.

Она отметила, что мастера пряничного искусства из других российских городов также показали высокий класс. Так, пряничницы из Новосибирска создали интересную модель железнодорожного вокзала, расположенного в их городе, калининградцы ювелирно исполнители потрясающе красивый Кафедральный собор в готическом стиле. Мурманчане построили целый жилой квартал своего города, внешне, возможно, не отличающийся архитектурными изысками, но весьма трудоемкий.

Абсолютно все участники получат призы и признание в одной из шести учрежденных номинаций: «Так красиво, что хочется побывать», «Красота в деталях», «Архитектурный шедевр», Стильная подача», «Открытие года» и «Струны души». Проголосовать за того или иного участника можно будет до 1 декабря по адресу: forms.gle/WdyqdAKBrnXcU3WEA.

Результаты будут оглашены 3 декабря во время церемонии награждения участников фестиваля «Мир пряника», который проходит в Санкт-Петербурге.

Отметим, что наши претендуют на победу в номинации «Архитектурый шедевр».