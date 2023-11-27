«Моржи» открыли новый сезон

Почти 150 любителей зимнего плавания из Севастополя, Республики Крым и Краснодарского края открыли сезон на пляже парка Победы 25 ноября. Кубок Черноморского флота на заплыве в один километр выиграл севастополец Дмитрий Андреев.

— В Севастополе такой заплыв мы провели впервые. Многие не решаются преодолеть расстояние в один километр при температуре воды +13 градусов. В соревнованиях у нас были дистанции 25, 50, 200 и 400 метров. На километровый заплыв решилось 12 участников, — рассказала президент Федерации зимнего плавания Севастополя Алла Митько.

По ее словам, самому юному пловцу, который пришел на мероприятие, недавно исполнилось 10 лет, а самому взрослому — 72 года: женщина-«морж» приехала в Севастополь из Анапы, специально, чтобы принять участие в открытии зимнего сезона.

В парке Победы в этот день получился настоящий спортивный праздник. В нем приняли участие не только «моржи», но и легкоатлеты, которые провели соревнования по бегу. На соревнованиях дежурили спасатели в водолазных костюмах. А еще была полевая кухня, мобильная баня и играл оркестр Черноморского флота.

— В Севастополе зимнее плавание развивается семимильными шагами. Еще несколько лет назад в нашем городе было несколько разрозненных групп «моржей», сейчас это направление можно уже смело называть спортом. Только в субботу к нашей Федерации зимнего плавания из числа зрителей захотели присоединиться пять человек. А на данный момент в федерации есть 20 сильных пловцов, с которыми можно выиграть любые соревнования. Появляется все больше спортивной молодежи, — говорит А.Митько.

Севастопольских «моржей» пригласили на всероссийские соревнования, которые пройдут в Тюмени с 8 по 10 декабря. Пловцы поедут, если им поможет город. А в ноябре четверо спортсменов ездили в Мариуполь для участия в заплыве в Азовском море. Там температура воды на тот момент тоже составляла 13 градусов.