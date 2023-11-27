Ликвидируют последствия ночного урагана

В понедельник утром, 27 ноября, оперштаб правительства Севастополя подвел итоги после воскресного разгула стихии. Зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, травмы получили три человека.

«От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Произошел порыв 74 линий электропередач (10 устранены) без электроэнергии остаются 354 дома: 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1472 человека), 329 частных жилых домов (проживает 987 человек), социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В здании ИнБЮМа пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

Как сообщили в оперштабе, на ул.Героев Севастополя на автобус маршрута №20 упало дерево, пострадавших нет.

В результате падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители многоквартирных домов по адресам: ул. Ерошенко, 2, 6, 8, 12; ул. Л.Толстого 16А, 18; ул.Авиаторов 8, 9, 10 и почти полусотни частных домов СТ «Сатурн-3», ул.Военных строителей и Л.Бобковой. В районе Казачьей бухты.

Кроме того, упавшие деревья оборвали троллейбусную контактную сеть на улицах Вокзальная, Силаева, Кожанова, Гоголя, Шабалина, Ленина и на площади Ластовай.

Из-за нагонной волны река Бельбек вышла из берегов и подтопила жилые дома в поселке Любимовка. Пришлось эвакуировать 35 человек, пятеро из них размещены в пансионате «Лазурь», остальные — разместились у родственников.

Всего в оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило 1378 обращений; в «Безопасный город» — 392 обращения.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия урагана. При этом штормовое предупреждение сохраняется: днем, 27 ноября, ожидается дождь, мокрый снег. Ветер до 25-30 метров в секунду. Стихия начнет отступать после обеда.