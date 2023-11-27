Красногвардеец на Памятнике примирения пал под натиском стихии

Одна из двух скульптур у основания Памятника 100-летию окончания Гражданской войны была повалена штормовым ветром.

Разгула стихии не выдержала фигура красногвардейца, а скульптурное изображение белого офицера устояло. Покосились и некоторые фонарные столбы на смотровой площадке, а Родина-мать на вершине стелы уцелела.

Как пояснила пресс-секретарь губернатора Севастополя Анастасия Преловская, «из-за шторма возникли проблемы с креплениями, одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть повреждения небольшие — вместе их отвезут на реставрацию и потом вернут на место».

Днем доступ к территории вокруг памятника ограничили: охранники без опознавательных знаков активно ругаются с пытающимися подойти к монументу любопытными.

Памятник, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны на юге России, сооруженный на ул.Катерной, открыли 22 апреля 2021 года.