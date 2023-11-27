Штормовое предупреждение не отменили

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Сильнейший шторм в Крыму затопил отель «Рибера» в Евпатории, который стоит на берегу моря. Из гостиницы были эвакуированы 100 человек, их разместили в других гостиницах. Есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах полуострова. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем. Трагедия случилась в селе Морском под Судаком, сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, где размыло дорогу, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сообщил О.Крючков в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее 27 ноября в Минздраве России сообщили, что в Евпатории пострадали семь человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, они были госпитализированы в городскую больницу. Остальные пятеро получили амбулаторную помощь. За ночь сотрудниками МЧС были эвакуированы 311 человек из поддопленных домов в Евпатории.

Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, 26 ноября, и в ночь на понедельник. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Без света остались почти 500 тысяч человек. Восстановить электроснабжение обещают в ближайшие двое суток.

Рекорды ветра

Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«На юге нашей страны в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани — до 43 мм, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 м/с, в Симферополе — 29 м/с, а местами (Клепинино — 34 м/с, Черноморское — 40 м/с) ветер был ураганной силы — то есть 122-144 км/ч», — написал он.

В результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков. В течение понедельника, 27 ноября, стихия будет ослабевать. К вечеру скорость ветра составит не более 10-15 м/с.

Штормовое предупреждение не отменили

В МЧС Республики Крым сообщили, что 26 и 27 ноября на полуострове ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 м/с, местами до 38 м/с.

Жителям и гостям полуострова опять напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и в горно-лесной зоне.